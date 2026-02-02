Debirocratizarea semnăturii electronice. Norme simplificate deblocate de Ministerul Economiei

Prioritatea ministerului este asigurarea predictibilității în piață și actualizarea cadrului legal în raport cu regulile europene. În perioada următoare, legislația națională va fi armonizată cu regulamentul eIDAS2. Decizia vine în urma consultărilor cu mediul privat și cu Vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Prin acest ordin, punem capăt unei perioade de așteptare mult prea lungi și deblocăm, în sfârșit, potențialul digital al României. Liberalizarea semnăturii electronice este o reformă pe care am asumat-o ca prioritate. Prin acest ordin, liberalizăm cu adevărat semnătura electronică, atât pentru furnizori, cât și pentru cetățeni. Cel mai important beneficiu este că românii vor putea semna mult mai multe tipuri de documente folosind semnătura avansată. Următorii pași sunt clar asumați: vom amenda legea pentru alinierea la eIDAS 2.0 și vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare și ușor de aplicat în practică. Doar așa oferim oamenilor libertatea de a interacționa digital cu statul și cu mediul privat”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Noul ordin de ministru operaționalizează Legea nr. 214/2024 și aprobă procedurile de autorizare pentru prestatorii de servicii de încredere. Documentul instituie reguli clare pentru toți operatorii economici și simplifică înregistrarea în Registrul prestatorilor de profil. Astfel, sunt eliminate barierele tehnice și este stimulată competiția.

Pentru cetățeni, noile norme garantează o interacțiune mai simplă cu statul prin recunoașterea extinsă a semnăturilor electronice. Actul normativ integrează soluții de identificare la distanță, care permite obținerea semnăturilor fără prezență fizică. Procesul este guvernat de standarde tehnice care previn frauda și protejează datele personale.

Reforma transformă semnătura electronică într-un utilitar cotidian, susținând competitivitatea economiei în piața unică digitală. Activitatea de supraveghere și control va fi structurată prin proceduri automatizate și securizate.

Ordinul a fost publicat luni în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în termen de 60 de zile.

(sursa: Mediafax)