Ministrul Energiei, despre scăderea facturilor la electricitate și gaze în 2026

Oficialul spune că există diferențe de preț chiar și față de energia cumpărată din alte state europene.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă românii vor plăti mai puțin la energie în acest an, ministrul Energiei a explicat că autoritățile analizează atât costurile de producție, transport și stocare, cât și modul în care este organizată piața unde se tranzacționează electricitatea.

Potrivit acestuia, România ar putea obține reduceri vizibile dacă vor fi corectate disfuncționalitățile identificate recent în mecanismul de tranzacționare. Ministrul a afirmat că, în prezent, există situații în care companii românești cumpără energie din Germania la un preț mai mic decât cel disponibil pe piața internă, ceea ce indică probleme structurale.

În același timp, oficialul a vorbit despre existența unui „cvasi-monopol” pe platforma locală de tranzacționare, care ar menține prețurile mai ridicate decât media europeană. Guvernul intenționează să permită accesul României la o platformă internațională utilizată la nivelul Uniunii Europene, blocată până acum din motive administrative și de reglementare.

Ministrul susține că, dacă aceste schimbări vor fi implementate și există voință politică, scăderea tarifelor la energie și gaze devine posibilă, obiectivul fiind reducerea facturilor pentru consumatori și apropierea de nivelurile europene.

„Prin optimizarea costurilor de producție, transport și stocare a energiei electrice putem să ajungem la o scădere de cel puțin 10%–15% în perioada următoare. Am mai descoperit, împreună cu colegii mei, săptămâna trecută, un element important. Pe piața pe care se tranzacționează energia în România există un fel de monopol, care are prețurile în medie cu 9,5% mai mari decât pe o platformă folosită în toată Uniunea Europeană. Astăzi avem companii din România care cumpără energie din Germania, de exemplu, mai ieftină cu aproximativ 10% decât cea pe care o găsesc în România.

Întâmplător, acea platformă internațională nu poate opera în România pentru că anumite interpretări administrative spun că nu respectă unele regulamente și legi. Am primit această informație săptămâna trecută și mă ocup ca România să fie parte din această piață. Dacă judecăm doar după acest aspect, o scădere de aproximativ 9% a prețului din piață este posibilă.

Cu bună credință, cu organizare fermă și cu voință politică aliniată, atât a coaliției, cât și a opoziției, sunt convins că putem reduce prețul energiei și al gazelor. Îmi asum să fac tot ce ține de mine în această direcție, astfel încât românii să nu mai plătească printre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană”, a declarat Bogdan Ivan.

(sursa: Mediafax)