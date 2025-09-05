x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ministrul Muncii. De la 1 octombrie, Revisal devine Reges-Online

Ministrul Muncii. De la 1 octombrie, Revisal devine Reges-Online

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   17:15
Ministrul Muncii. De la 1 octombrie, Revisal devine Reges-Online

De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, iar angajatorii sunt încurajați să își facă din timp conturi pentru a evita amenzile și amenzile, transmite vineri ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

„Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu”, susține ministrul într-o postare pe Facebook.

Acesta îi încurajează pe angajatori să își facă din timp conturi pentru a evita aglomerația și amenzile, „dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”.

Platforma este disponibilă la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ministrul muncii revisal reges online
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri