Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Trupul neînsuflețit va fi depus la Arena Națională

Familia deține un cavou în acest cimitir simbolic, unde sunt înhumate nume marcante ale culturii române, precum Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale sau Nichita Stănescu.

Programul funeraliilor

Trupul neînsuflețit al fostului antrenor va fi depus miercuri după-amiază la Arena Națională, unde cei care l-au admirat își vor putea lua rămas-bun pe parcursul întregii zile de joi, scrie as.ro

Vineri, cortegiul funerar va ajunge la Biserica Sfântul Elefterie, unde va avea loc slujba religioasă, urmată de înmormântare.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire uriașă în fotbalul românesc și internațional.

O carieră legendară în fotbal

Considerat unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, „Il Luce” a avut o carieră impresionantă, în care a cucerit nu mai puțin de 35 de trofee.

Și-a început drumul ca antrenor în 1978, la Corvinul Hunedoara, iar doar câțiva ani mai târziu ajungea selecționerul României.

De-a lungul timpului, a pregătit echipe importante precum:

Dinamo București

Inter Milano

Galatasaray

Beșiktaș

Șahtior Donețk

Zenit Sankt Petersburg

Dinamo Kiev

Cea mai mare parte a succeselor le-a obținut la Șahtior Donețk, unde a construit una dintre cele mai puternice echipe din Europa de Est.

Cariera de jucător: simbol al lui Dinamo

Înainte de a deveni antrenor, Mircea Lucescu a fost un jucător important pentru Dinamo București.

Debutul său a venit la doar 18 ani, în 1963, iar ulterior a revenit în „Ștefan cel Mare”, unde a scris istorie:

7 titluri de campion

1 Cupă a României

În total, a marcat 57 de goluri în 250 de meciuri în prima divizie și a bifat prezențe în competițiile europene.

La echipa națională a României a adunat 70 de selecții și 9 goluri, fiind unul dintre jucătorii reprezentativi ai generației sale.

Dispariția lui Mircea Lucescu marchează finalul unei epoci pentru fotbalul românesc. Prin performanțele sale, dar și prin influența asupra generațiilor de jucători și antrenori, el rămâne o figură emblematică a sportului.

România își ia rămas-bun de la unul dintre cei mai mari oameni de fotbal din istoria sa.