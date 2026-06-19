„Nu semnez că 2 plus 2 fac 10!” Radu Miruță lasă fără bugete companiile TAROM și CFR Călători

În cazul TAROM, Miruță a afirmat că unele calcule din proiectul de buget sunt construite pe ipoteze pe care le consideră nerealiste. Ministrul a oferit exemplul costului combustibilului, susținând că în document era prevăzut un preț de 950 de euro pe tonă, în condițiile în care costul real ar fi de aproximativ 1.400 de euro. El a invocat și gradul de ocupare al aeronavelor, afirmând că estimările de cheltuieli au fost realizate pornind de la premisa unor curse pline, deși în realitate avioanele ar circula frecvent cu multe locuri libere. „Responsabilitatea, din punctul meu de vedere, este să oprești aceste pierderi atunci când le vezi. Nu să semnezi un document în care 2 plus 2 scrie că e egal cu 10 și să spui că e corect”, a declarat ministrul.

Referitor la CFR Călători, Miruță a susținut că în proiectul de buget sunt incluse venituri considerate certe, deși acestea depind de o serie de condiții și nu există garanția că vor fi încasate. Ministrul nu a detaliat natura acestor venituri, argumentând că o prezentare mai amplă nu ar fi în interesul comercial al companiei. „Sunt niște potențiale venituri pe care CFR Călători le are, care nu pot fi considerate a fi certe. Sunt foarte multe condiții care influențează încasarea acestor venituri sau nu”, a spus Miruță.

Ministrul a respins ideea că blocarea aprobării bugetelor ar afecta companiile și a susținut că adevăratul risc este validarea unor calcule pe care le consideră artificiale. „Știți ce nu este în avantajul acestor companii de stat? Ca din această clădire să se dea apă la moară celor care trag bani din această companie și să spună că e în regulă. Eu opresc asta”, a afirmat el. Radu Miruță a precizat că, potrivit legislației privind societățile comerciale, nu poate da dispoziții directe conducerilor celor două companii, însă poate influența deciziile prin reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor. El a insistat că nu va valida documente bugetare care, în opinia sa, conțin estimări nerealiste.

(sursa: Mediafax)