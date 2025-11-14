Poate evita România o recesiune? Iată ce spune Mugur Isărescu

Potrivit estimărilor publicate de Institutul Național de Statistică, produsul intern brut (PIB) al României a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, față de trimestrul precedent.

Această evoluție vine după un avans mic de doar 1% în trimestrul II față de trimestrul I, ceea ce arată o frânare vizibilă a economiei.

Guvernatorul recunoaște, în conferința în care a prezentat raportul pe inflație, clar că efectele corecțiilor fiscale se simt în economie, însă insistă că acestea fac parte dintr-un program asumat și necesar pentru corectarea dezechilibrelor.

„Poate să fie un semnal de alarmă, în sensul că se adeverește ceea ce era de așteptat. Când iei măsuri de corecție fiscală, se reduce cererea internă, cererea de consum. Bineînțeles că activitatea economică scade. Ce încercăm să facem împreună cu Guvernul… E un program comun, corecția este fiscală, dar și noi ne adaptăm politicile monetare în funcție de această corecție. E vorba de un program de corecție sprijinit de Uniunea Europeană, este să evităm recesiunea. Nu este ușor în general, când încerci să ieși dintr-o politică pro-ciclică, și asta încercăm acum. Pe parcursul a 2-3 ani s-a stimulat cererea și am ajuns să stimulăm producția pe plan extern, iar asta a însemnat lărgirea deficitului”, a precizat Isărescu.

Din punct de vedere tehnic, recesiunea este definită, în mod uzual, ca o perioadă în care o economie înregistrează două trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut față de trimestrele anterioare.

Altfel spus, o singură scădere trimestrială – cum este cea de -0,2% din trimestrul III – nu este suficientă pentru a declara oficial o recesiune.

Este nevoie ca și trimestrul următor să marcheze o contracție a PIB pentru a vorbi de „recesiune tehnică”.

Această distincție este importantă: o economie poate avea mici sincope sau încetiniri de scurtă durată fără a intra neapărat în recesiune, dacă ulterior își reia creșterea.

În pofida scăderii PIB-ului din trimestrul III, guvernatorul BNR se declară încrezător că România poate evita recesiunea tehnică: „Încercăm să evităm recesiunea, încercăm să ieșim dintr-o politică prociclică. Vă spun pe baza de speranță și experiență proprie: nu cred că vom avea două trimestre de creștere negativă, care înseamnă recesiune”.

(sursa: Mediafax)