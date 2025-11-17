O navă care transporta GPL, lovită de dronă pe Dunăre. O localitate din România este evacuată

Potrivit ISU Tulcea, în urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

„Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.”, arată ISU Tulcea.



Situația este monitorizată atent la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului pentru Situații de Urgență, acestea fiind în permanentă legătură cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Instituția Prefectului Tulcea. Adresăm rugămintea către populația din zonă să rămână calmă și să urmeze strict indicațiile autorităților locale și ale echipajelor de intervenție. Dorim să subliniem că toate forțele de intervenție sunt mobilizate și pregătite pentru a gestiona situația și pentru a proteja populația și bunurile, asigurând un răspuns rapid și eficient. Echipele noastre monitorizează permanent evoluția situației.

Se evacuează localitatea Plauru

(sursa: Mediafax)