Nicușor Dan anunță că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Ce li se reproșează

de Redacția Jurnalul    |    17 Feb 2026   •   21:00
Sursa foto: Ambasadorilor li se reproșează că nu s-au implicat în aspectele economice.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Zeci de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni. Lor li se reproșează că nu au avut activități consistente în domeniul relațiilor economice.

Declarația a fost făcută marți în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități.

„O să avem schimbări importante în vara aceasta (...) Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări printre care și în capitale importante”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a explicat de ce va face atât de multe rechemări.

„Uzual termenul este de patru ani, termenul este depășit de foarte mulți ambasadori”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, ambasadorilor li se reproșează că nu s-au implicat în aspectele economice.

„În linii mari, diplomația noastră este una profesionistă, însă a lipsit diplomația economică”, a declarat Dan.

Potrivit președintelui, un ambasador trebuie să discute frecvent cu reprezentanții companiilor din țara în care se află și să tatoneze piețele. De aceea, viitorilor ambasadori li se va cere să acționeze în domeniul economic.

„Trebuie să existe o viziune care să-i îndrepte pe oamenii aceștia să facă aceste activități, noi nu am avut o viziune (...) Noul mandat va fi că partea economică este foarte importantă”, a precizat Nicușor Dan.

O primă rechemare din postul de ambasador a fost făcută marți. Administrația Prezidențială a anunțat că „Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”.

(sursa: Mediafax)

 

