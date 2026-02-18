Nicușor Dan salută decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a postat președintele.

CCR a decis, miercuri, că Legea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională.

Reuniți într-o nouă ședință a Curții Constituționale și după 5 amânări, cei 9 judecători ai CCR au luat miercuri decizia pe reforma pensiilor speciale ale magistraților pe care a insistat premierul Ilie Bolojan.

Judecătorii CCR au decis să declare constituțională reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat anul trecut răspunderea în Parlament.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.

(sursa: Mediafax)