x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Reacția președintelui Nicușor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda

Reacția președintelui Nicușor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   17:30
Reacția președintelui Nicușor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda
Sursa foto: Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat”

Președintele Nicușor Dan reacționează cu privire la tensiunile dintre Donald Trump si Groenlanda.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente”, a postat Dan pe X.

„Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, adaugă președintele.

Mai devreme, țările vizate de amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea de tarife ca urmare a opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda, au anunțat că „vor rămâne unite” în răspunsul lor.

„Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă”, au declarat Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan Trump groenlanda
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri