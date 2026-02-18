x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8

Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   15:30
Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8
Sursa foto: Jurnalul/Operatorii STS ai 112 București-Ilfov au preluat și procesat un număr total de 1.613 apeluri în intervalul de valabilitate a codului roșu de ninsori abundente

La centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat, în perioada codului roșu, o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor. Au fost peste 1.600 de apeluri, triplu față de media zilnică.

În contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și vijelii, la centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor, transmite Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS).

Operatorii STS ai 112 București-Ilfov au preluat și procesat un număr total de 1.613 apeluri în intervalul de valabilitate a codului roșu de ninsori abundente, de trei ori mai mare decât media zilnică dintr-o zi obișnuită. Dintre acestea, 582 apeluri la 112 au vizat urgențe în contextul fenomenelor meteorologice periculoase.

Încărcarea cea mai mare a activității 112 București-Ilfov s-a resimțit în intervalul 07:00-08:00, când au fost preluate și procesate 525 de urgențe.

Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codurile de vreme rea au vizat urgențe de competența echipajelor ISU-SMURD și Ambulanță.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ninsoare apel cod rosu bucuresti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri