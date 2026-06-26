Nicușor Dan, nervos după consultări: Am revenit la blocaj. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia



"Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia", a scris Nicuşor Dan vineri pe reţeaua X.



El a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.



"Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline", a subliniat Nicuşor Dan. AGERPRES