x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Nicușor Dan, nervos după consultări: Am revenit la blocaj. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia

Nicușor Dan, nervos după consultări: Am revenit la blocaj. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   19:56
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Nicușor Dan, nervos după consultări: Am revenit la blocaj. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia
presidency.ro/ El a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze

Preşedintele Nicuşor Dan transmite că partidele au revenit la "blocajul politic", după ce PNL se angajase marţi să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior şi-a schimbat poziţia.


"Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia", a scris Nicuşor Dan vineri pe reţeaua X.

El a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

"Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline", a subliniat Nicuşor Dan. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Nicușor Dan consultari cotroceni
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri