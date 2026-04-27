Oana Pellea, mesaj pentru Nicușor Dan: Daca ați mediat...ați mediat prost! Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita?

Într-un text direct și fără menajamente, aceasta pune sub semnul întrebării rolul de mediator al șefului statului și îi cere o reacție clară în fața crizei actuale, exprimând totodată dezamăgirea unei părți a electoratului.

"Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră?

Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat...

Daca ați mediat...ați mediat prost...conflictul a explodat.

Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita?

Nu credeți că trebuie să aveți o declarație publică în legătură cu criza în care se află țara?

Nu credeți că trebuie să veniți cu soluții ?

Nu credeți că electoratul care v-a votat ar merita o reacție asumată.din partea dumneavoastră?

Sau astea nu sunt în atribuțiile Președintelui?

6.168.696 de alegatori v-au votat!

Unii dintre noi v-am votat si ne-am pus speranțele în dumneavoastră, alții v-au votat ca fiind rǎul cel mai mic, altii v-au votat pentru cǎ ati promis cǎ il veți numi in funcția de Prim Ministru pe Domnul Ilie Bolojan…dar toti am avut speranța ca o sa scăpăm de mafie, de corupție, etc…sa-mi fie cu iertare dar intre noi exista o mare dezamagire", este mesajul Oanei Pellea.