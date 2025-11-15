Oamenii de știință detectează o schimbare misterioasă în câmpul magnetic al Pământului

Noi date NASA și simulări arată că câmpul magnetic al Pământului funcționează invers față de modelele vechi, schimbând modul în care înțelegem vremea spațială.

Descoperirea, bazată pe date de la sateliții NASA și pe simulări computerizate, sugerează că mediul magnetic al Pământului este mult mai dinamic și complex decât se credea.

Concluziile, publicate în Journal of Geophysical Research: Space Physics, ar putea schimba modul în care oamenii de știință prognozează vremea spațială și protejează sateliții și sistemele energetice de furtunile solare.

Răsturnarea neașteptată în magnetosfera Pământului

Ani la rând, cercetătorii au crezut că magnetosfera Pământului are o distribuție simplă a sarcinilor: pozitivă pe partea „luminoasă” și negativă pe partea „întunecată”.

Însă noul studiu, condus de Yusuke Ebihara de la Universitatea Kyoto, arată contrariul.

Folosind date din misiunea Magnetospheric Multiscale (MMS) a NASA, echipa a descoperit că partea „luminoasă” are, de fapt, sarcină negativă, iar partea „întunecată” sarcină pozitivă, o inversare care contrazice teoria clasică.

Modelul apare din modul în care particulele încărcate se mișcă atunci când vântul solar lovește câmpul magnetic al Pământului, făcând plasma să se rotească și să interacționeze cu liniile magnetice care conectează emisferele.

Această descoperire oferă o înțelegere mai profundă a modului în care energia solară pătrunde și circulă în atmosfera superioară, influențând aurorele boreale și furtunile geomagnetice.

Cercetătorii cred că noul model ar putea explica și fenomene similare de pe planete precum Jupiter și Saturn, ale căror magnetosfere gigantice interacționează cu vântul solar într-un mod asemănător.

(sursa: Mediafax)