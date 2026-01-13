Poziția Patriarhiei privind ”legalizarea prostituției”: Incompatibil cu respectarea demnității umane

Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției.

„Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, arată Patriarhia într-un comunicat citat de agenția de știri Basilica.

Patriarhia arată că legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale. Dimpotrivă, consideră reprezentanții Patriarhiei, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane.

„În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”, se mai arată în comunicat.

Parlamentarul PNL Ion Iordache a anunțat luni că a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.

„În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în : fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există . Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a scris parlamentarul pe Facebook.

El arată că proiectul propune controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor, lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea, protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult și siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.

„State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor”, a adăugat Ion Iordache pe rețeaua de socializare.

(sursa: Mediafax)