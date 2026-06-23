Potop în România! Șapte județe lovite de inundații, oameni evacuați de urgență

Au fost afectate localităpți din județele Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu și Timiș.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din două case, 39 de curți, 12 beciuri/subsoluri, o anexă, 16 străzi, dar și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la două imobile și pentru degajarea a 13 copaci prăbușiți pe carosabil, fiind avariată o mașină.

De asemenea la nivelul a două localități din județul Dolj au fost evacuate, preventiv, 22 persoane din zonele afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice.

ISU Dolj, județ care s-a aflat sub avertizare Cod roșu, transmite că în Craiova au fost 13 străzi inundate, de asemenea două subsoluri ale unor policlinici și că 20 de persoane au rămas blocate într-un magazin.

IGSU arată că forțele de la ISU Dolj au fost suplimentate cu două autocamioane de intervenție, două autospeciale de primă intervenție și comandă, șase motopomepe și 12 pompieri din cadrul ISU Argeș.

La ora transmiterii știrii, se mai intervine în trei localități din județul Dolj pentru evacuarea apei din curți și de pe străzi.

(sursa: Mediafax)