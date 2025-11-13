Prefectul Capitalei convoacă o şedinţă pentru a clarifica situaţia străzii construite peste conductele Transgaz, în Sectorul 3

El menţionează că va supune Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă măsurile necesare pentru punerea în siguranţă acolo unde situaţia o impune.



"M-am autosesizat în legătură cu situaţia prezentată de Recorder privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz şi am solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înţelege cum s-a ajuns în acest punct. Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse şi alte petiţii, atât referitoare la acest caz, cât şi la alte situaţii similare. Ca urmare, am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10:00, o şedinţă cu toate instituţiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 şi Transgaz, pentru a prezenta toate documentele şi a clarifica situaţia", scrie prefectul Capitalei, joi, pe pagina sa de Facebook.



Pe 10 noiembrie, deputatul PNL Andrei Baciu a declarat că Primăria Sectorului 3 a construit drumuri şi infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul obligatoriu de la Transgaz şi i-a solicitat primarului Robert Negoiţă să pună pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre care să rezolve situaţia.



"După tragedia care s-a întâmplat în Rahova, am văzut că există o situaţie serioasă în Sectorul 3, unde, conform informaţiilor din presă şi eforturilor jurnalistice, am aflat că primarul Negoiţă a construit drumuri şi infrastructură rutieră peste magistrale de gaz, fără să aibă avizul necesar, obligatoriu, de la Transgaz", a afirmat Baciu, la Parlament.



El a spus că, în calitate de deputat de Bucureşti, a trimis întrebări, interpelări şi adrese oficiale mai multor instituţii cu privire la situaţia din Sectorul 3, menţionând că în răspunsul primit, la sfârşitul săptămânii trecute, de la Transgaz se arată că "Primăria Sectorului 3 a realizat lucrări în mod nelegal, fără autorizaţie de construire şi fără a deţine avizul obligatoriu al Transgaz".



"Ce conţine răspunsul primit de la Transgaz, ca urmare a interpelării pe care am făcut-o? Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările în mod nelegal, fără autorizaţie de construire şi fără a deţine avizul obligatoriu al Transgaz. Circulaţia rutieră şi construcţiile deasupra conductelor generează (...) risc de explozie sau incendiu. Eu n-am văzut avertisment mai serios, transmis oficial, de vreo autoritate sau instituţie din România, pe niciun subiect, în România ultimilor ani", a subliniat Baciu.



Deputatul a mai menţionat că soluţiile propuse de Transgaz sunt ca administraţia publică locală a Sectorului 3 să desfiinţeze lucrările de amenajare a drumurilor publice din str. Brăţării şi din str. Drumul Gura Făgetului, să se conformeze prin obţinerea avizelor de amplasament din partea S.N.T.G.N. Transgaz S.A. şi să realizeze lucrări de punere în siguranţă a conductelor Transgaz care subtraversează drumurile.



El a precizat că a transmis această informare către Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Poliţia Română, Poliţia Rutieră, Primăria Sectorului 3, Primăria Municipiului Bucureşti şi alte instituţii.



Andrei Baciu a adăugat că a depus o hotărâre de Consiliu Local la Primăria Sectorului 3, semnată de consilierii PNL, în care se solicită iniţierea de urgenţă, în parteneriat cu Transgaz şi cu toate celelalte instituţii, a tuturor măsurilor şi lucrărilor necesare pentru a pune zona în siguranţă şi alocarea, de urgenţă, a fondurilor necesare.

AGERPRES