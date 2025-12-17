Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham

Șeful statului a transmis un mesaj public după întâlnire, mulțumind monarhului britanic pentru primirea acordată. „Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele se află la Londra începând de marți, unde a avut mai multe întâlniri cu membri ai comunității românești din Marea Britanie. Vizita are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și dialogul cu românii stabiliți în Regat.

Tot miercuri, Nicușor Dan a avut programate, la Ambasada României din Londra, întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc din Regatul Unit, precum și discuții cu reprezentanți ai unor companii britanice interesate de colaborări economice cu România.