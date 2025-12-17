x close
Regele Charles l-a primit pe Nicușor Dan la Palatul Buckingham

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   21:36
Sursa foto: Nicușod Dan și Regele Charles, întâlnire la Londra

Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit miercuri de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Regatul Unit.

Șeful statului a transmis un mesaj public după întâlnire, mulțumind monarhului britanic pentru primirea acordată. „Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea de astăzi la Palatul Buckingham”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele se află la Londra începând de marți, unde a avut mai multe întâlniri cu membri ai comunității românești din Marea Britanie. Vizita are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și dialogul cu românii stabiliți în Regat.

Tot miercuri, Nicușor Dan a avut programate, la Ambasada României din Londra, întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri românesc din Regatul Unit, precum și discuții cu reprezentanți ai unor companii britanice interesate de colaborări economice cu România.

