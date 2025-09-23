Restricții de trafic pe A1 București-Pitești din cauza lucrărilor

Pe sensul către București, banda a doua va fi închisă între orele 9:00-16:00, la kilometrul 113, pentru înlocuirea parapetului metalic.

În sens opus, către Pitești, banda întâi va fi blocată între 10:00-17:00, la kilometrul 36, pe o porțiune de aproximativ 500 de metri, pentru lucrări de frezare și asfaltare.

Polițiștii recomandă prudență sporită în aceste zone: viteză redusă, asigurare temeinică înainte de schimbarea benzii și semnalizarea din timp a manevrelor.

(sursa: Mediafax)