x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Restricții de trafic pe A1 București-Pitești din cauza lucrărilor

Restricții de trafic pe A1 București-Pitești din cauza lucrărilor

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   08:10
Restricții de trafic pe A1 București-Pitești din cauza lucrărilor

Șoferii care circulă marți pe Autostrada A1 București-Pitești vor întâmpina restricții de circulație pe ambele sensuri din cauza unor lucrări de întreținere.

Pe sensul către București, banda a doua va fi închisă între orele 9:00-16:00, la kilometrul 113, pentru înlocuirea parapetului metalic.

În sens opus, către Pitești, banda întâi va fi blocată între 10:00-17:00, la kilometrul 36, pe o porțiune de aproximativ 500 de metri, pentru lucrări de frezare și asfaltare.

Polițiștii recomandă prudență sporită în aceste zone: viteză redusă, asigurare temeinică înainte de schimbarea benzii și semnalizarea din timp a manevrelor.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: restrictii trafic bucuresti-pitesti lucrări
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri