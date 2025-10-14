x close
Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești pentru montarea de camere LPR

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   11:29
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță restricții de trafic marți pe Autostrada A1, sensul București-Pitești, pentru lucrări de montare a dispozitivelor tip LPR.

La kilometrul 128, banda de urgență și prima bandă vor fi restricționate până la ora 14:00 pentru montarea sistemelor de citire automată a plăcuțelor de înmatriculare.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în această zonă, să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și să semnalizeze din timp efectuarea acestei manevre.

