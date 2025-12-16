Revoluție în industria românească: autobuze electrice și blindate NATO, fabricate la Automecanica Mediaș

După ce a prezentat primul autobuz electric realizat integral în România, compania face acum un pas important și în industria de apărare, unde pregătește vehicule blindate tactice 4x4 construite la standarde NATO.

Acest avans tehnologic dublează rolul României în regiune pe două paliere strategice: mobilitate urbană verde și capacitate militară modernizată.

Primul autobuz electric 100% românesc, produs la Mediaș

Automecanica a prezentat recent un model de autobuz electric de 12 metri, complet dezvoltat în România – de la caroserie până la sistemul de propulsie. Vehiculul marchează un progres semnificativ pentru industria autohtonă.

Inginerul Delia Stupinean, reprezentant al companiei, subliniază beneficiile modelului:

„Este foarte prietenos cu mediul. Tehnologia este dezvoltată pentru tinerii din ziua de azi.”

Autobuzul folosește baterii de ultimă generație și un sistem inovator de distribuție computerizată a energiei, care optimizează autonomia și performanța. Fabrica își propune să devină un furnizor regional de soluții pentru transportul electric, într-o perioadă în care orașele europene trec rapid la mobilitate cu emisii zero.

Blindate pentru Armata Română, construite de la zero în România

De anul viitor, Automecanica Mediaș va produce vehicule blindate tactice 4x4 destinate Armatei Române. Modelele sunt proiectate și construite conform standardelor NATO și pot fi adaptate unei game largi de misiuni militare.

În halele de producție, activitatea este intensă, iar echipe întregi pregătesc liniile de asamblare.

Caracteristici tehnice ale blindatelor:

motor diesel de 360 CP

viteză maximă: 110 km/h

autonomie de până la 700 km

peste 800 de unități planificate pentru producție în următorii ani

Delia Stupinean spune că întregul proces este realizat intern:

„Automecanica SA va produce de la 0 la cheie.”

Inginerii analizează atent structura fiecărui vehicul, șasiul fiind verificat la nivel microscopic pentru a respecta standardele militare extrem de exigente.

O fabrică cu o istorie impresionantă: de la avioane militare la autobuze electrice

Automecanica Mediaș are un trecut industrial remarcabil. Compania a fost înființată în 1939, iar primele sale produse au fost avioane și componente militare destinate celui de-al Doilea Război Mondial.

„Primul avion a fost construit în 1941. De atunci, fabrica a continuat să dezvolte echipamente pentru armată,” explică Delia Stupinean.

În ultimii ani, compania a trecut printr-un proces amplu de modernizare, orientându-se spre două direcții majore:

mobilitate electrică (autobuze, viitoare tramvaie și trenuri ușoare)

industria de apărare (vehicule tactice, platforme militare)

Schimbarea este accelerată de cerințele europene, de tranziția energetică și de necesitatea consolidării capacității de apărare a României.

Planuri ambițioase pentru viitor: tramvaie, trenuri și chiar un concept de metrou

Compania nu se oprește aici. Automecanica Mediaș pregătește:

un prototip de tramvai ,

un tren ușor de mare viteză ,

și chiar un concept de metrou urban, care să fie dezvoltat integral pe platforma din Mediaș.

Aceste proiecte au scopul de a transforma România într-un jucător important pe piața vehiculelor electrice și al tehnologiilor industriale avansate.

România își consolidează poziția în regiune

Automecanica Mediaș devine astfel un exemplu al industriei românești aflate în plină reinventare. Cu soluții pentru transportul electric și cu blindate tactice moderne, România își întărește rolul în două domenii critice:

siguranță militară ,

tranziție energetică și mobilitate verde.

Industria națională demonstrează că tradiția și inovația pot coexista, iar investițiile corecte pot transforma România într-un pol tehnologic al Europei de Sud-Est.