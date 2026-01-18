Rezultate LOTO 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Numerele câştigătoare la extragerea de duminică, 18 ianuarie 2026:
Loto 6 din 49: 26, 2, 32, 23, 28, 11
Loto 5 din 40: 35, 37, 9, 19, 14, 26
Joker: 24, 21, 33, 4, 41 + 19
Noroc: 3 8 7 0 2 2 0
Super Noroc: 2 7 9 4 6 8
Noroc Plus: 2 3 6 5 9 0
Reporturi uriașe în joc
La Loto 6/49, categoria I acumulează un report de peste 16,23 milioane lei (aproape 3,19 milioane euro). Joker explodează cu un report la categoria I de 47,99 milioane lei (peste 9,43 milioane euro), cel mai mare din jocuri. Noroc oferă peste 5,04 milioane lei (991.300 euro), Noroc Plus – 296.000 lei (58.100 euro) la categoria I, Loto 5/40 – 80.700 lei (15.800 euro) la categoria a II-a, iar Super Noroc – 156.600 lei (30.700 euro) la categoria I.
Câștigători de top din ultima extragere
-
Joker, categoria a II-a: 791.403,64 lei, jucat la o agenție din Satu Mare.
-
Noroc, categoria a II-a: 604.566,48 lei, la o agenție din Pucioasa, Dâmbovița.
-
Loto 5/40, categoria I: 301.033 lei, câștigat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.
-
Loto 6/49, categoria a II-a: două premii de câte 115.184 lei, la agenții din Oradea și Oravița (Caraș-Severin).