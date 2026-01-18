Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Rezultate LOTO 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc Rezultate LOTO 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Rezultate LOTO 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Sursa foto: FB Loteria Română/Duminică, 18 ianuarie, au fost organizate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Rezultate Loto 6/49 18 ianuarie 2026: Duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După succesul de joi, 15 ianuarie – cu 29.189 de câștiguri totale de peste 3,58 milioane lei – entuziasmul continuă cu reporturi impresionante.