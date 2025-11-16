România îşi promovează la Munchen vinul, cultura şi oportunităţile economice

Manifestarea a oferit invitaţilor din mediul economic, diplomatic şi media, inclusiv reprezentanţi ai Clubului de Presă din Munchen, posibilitatea de a degusta vinuri provenite din cele şase mari regiuni viticole ale ţării - Banat, Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea şi Oltenia - şi preparate culinare tradiţionale, conform unui comunicat de presă dat publicităţii de consulat.



"România este o ţară în mişcare, conectată şi inovatoare - o destinaţie economică solidă, dar şi o cultură care se face simţită prin autenticitate şi dinamism", a declarat Miheia Diculescu-Blebea, consulul general al României la Munchen, în deschiderea evenimentului.



Michael Kerkloh, preşedintele Export-Club Bavaria, co-organizator, a salutat parteneriatul constant dintre România şi Bavaria, subliniind că tot mai multe companii bavareze privesc România ca pe o destinaţie strategică pentru investiţii şi cooperare regională.



Evenimentul a fost moderat de Christian Macedonschi, antreprenor braşovean şi reprezentant al Smart City Braşov, care a prezentat dinamica dezvoltării economice a României, oportunităţile de investiţii în infrastructură şi energie verde, dar şi potenţialul turistic şi cultural care diferenţiază ţara în regiune.



Potrivit sursei citate, participanţii au avut ocazia să descopere România într-o cheie contemporană: o economie aflată în creştere constantă, o forţă de muncă bine pregătită şi o poziţie strategică în estul Uniunii Europene.



Prin acest eveniment, Consulatul General al României la Munchen îşi reafirmă angajamentul de a consolida cooperarea bilaterală româno-bavareză şi de a promova o imagine modernă, deschisă şi competitivă a României - o ţară europeană cu gust, energie şi viziune.

AGERPRES