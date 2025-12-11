România se alătură Convenției pentru Comisia de Despăgubiri a Ucrainei

Comisia de despăgubiri pentru Ucraina va fi înființată ca structură independentă în cadrul Consiliului Europei și va avea personalitate juridică internațională. Comisia va fi un organism administrativ, care va decide cu privire la cererile de despăgubiri pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate prin fapte internaționale ilicite comise de Federația Rusă în sau împotriva Ucrainei. În privința domeniului de aplicare temporal, s-a agreat că acesta vizează cererile de despăgubiri privind fapte internaționale ilicite săvârșite la și după 24 februarie 2022. Convenția cuprinde și o prevedere expresă referitoare la posibilitatea extinderii domeniului de aplicare temporal, astfel încât să includă cererile de despăgubiri privind fapte internaționale ilicite săvârșite de Federația Rusă în sau împotriva Ucrainei la sau după 20 februarie 2014.

La 14 noiembrie 2022, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție privind acordarea de despăgubiri Ucrainei, conform Federația Rusă trebuie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional în sau împotriva Ucrainei și trebuie să suporte consecințele juridice ale tuturor faptelor sale ilicite pe plan internațional, inclusiv repararea prejudiciilor cauzate de astfel de fapte. Totodată, rezoluția recunoaștea necesitatea instituirii, în cooperare cu Ucraina, a unui mecanism internațional de reparare a daunelor rezultate din faptele internaționale ilicite ale Federației Ruse în sau împotriva Ucrainei.

În aplicarea rezoluției, în anul 2023 a fost înființat Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei (“Registrul daunelor pentru Ucraina”). Registrul daunelor pentru Ucraina, înființat pe baza unui Acord parțial extins sub auspiciile Consiliului Europei, servește la înregistrarea, sub formă documentară, a probelor și informațiilor privind cererile de despăgubiri pentru daunele, pierderile sau vătămările cauzate, la 24 februarie 2022 sau după această dată pe teritoriul Ucrainei, precum și statului ucrainean, prin faptele internaționale ilicite ale Federației Rusiei.