Salvamont România: 64 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Sursa foto: Salvamont Neamt /Potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont, dintre aceste persoane 22 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital

