Salvamont România: 64 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont, dintre aceste persoane 22 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 62 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel:
* zece apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov,
* câte şapte apeluri pentru Salvamont Cluj şi Salvamont Sibiu,
* şase apeluri pentru Salvamont Maramureş,
* câte patru apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei şi Salvamont Lupeni,
* câte trei apeluri pentru Salvamont Gorj, Salvamont Alba, Salvamont Prahova, Salvamont Mureş, Salvamont Judeţul Braşov şi Salvamont Harghita,
* două apeluri pentru Salvamont Suceava,
* câte un apel pentru Salvamont Caraş Severin - Semenic, Salvamont Voineasa, Salvamont Bihor şi Salvamont Neamţ.
De asemenea, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit şi 50 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.
