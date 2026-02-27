Salvamontiștii atrag atenția asupra pericolelor la care se expun schiorii și snowboarderii care aleg să părăsească pârtiile amenajate

Potrivit informării publicate, vineri, pe Facebook, Dispeceratul Național Salvamont că stratul nou de zăpadă reprezintă o tentație și atrage atenția că schiorii, dar și snowboard-erii se supun unor pericole atunci când aleg să părăsească pârtiile special amenajate.

„Dacă nu cunoașteți foarte bine conformația masivului, este greu să vă orientați și să schiați în afara pârtiei”, atrag atenția salvamontiștii.

Potrivit Salvamont, în condițiile unui strat de zăpadă mare, înaintarea la deal, pentru a ieși înapoi în pârtie, este foarte anevoioasă, acest fapt ducând la consumarea unei resurse foarte mari de energie și la transpirare abundentă.

Odată opriți, schiorii și snowbord-erii sunt mai predispuși la frig și pot intra ușor în stare de hipotermie. Starea de frig poate fi accentuată de vânt.

„În cazul unei căderi puteți rămâne imobilizați în zăpada mare, cu probleme mari în a vă putea mișca sau respira, cu schiurile și bețele rămase prinse”, transmit salvamontiștii, adăugând că „stratul proaspăt de zăpadă, chiar si consistent, poate ascunde multe pericole”, precum „cioate, bușteni, bolovani, gropi”, dar și altele.

Salvamont precizează că schiatul în pădure presupune deplasare într-o lumină variabilă, de cele mai multe ori insuficientă și difuză. Astfel, din cauza lipsei luminii, schiorii sau snowboard-erii pot observa obstacolele mult prea târziu, când evitarea lor devine imposibilă.

Dacă schiorii sau snowboard-erii ajung în situația de a se rătăci pe munte, Salvamontiștii recomandă:

- Întoarceți-vă înapoi pe urmele pe care ați coborât, dacă este posibil.

- Anunțați echipele Salvamont despre situația voastră și nu așteptați să se înnopteze.

- Oferiți coordonate GPS, pentru ca echipele de salvare să vă cunoască poziția exactă, sau indicații cât mai clare.

- Odată ce ați anunțat echipele salvamont despre situație, adăpostiți-vă în proximitatea locației oferite și rămâneți pe loc.

Salvamontiștii atrag atenția că acțiunile de evacuare a turiștilor rătăciți și blocați necesită structurilor salvamont resurse umane și de timp foarte mari, resurse care, în zilele în care pârtiile sunt mai aglomerate, sunt limitate.

