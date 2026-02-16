Începe Săptămâna Albă: Ce alimente se pot consuma înainte de Postul Paștelui

Săptămâna Albă este ultima săptămână înainte de începerea Postului Mare al Paștelui. În acest an, Postul Paștelui începe luni, 23 februarie 2026, astfel că Săptămâna Albă se desfășoară între 16 și 22 februarie 2026.

Această perioadă are un rol de tranziție, întrucât credincioșii se pregătesc treptat pentru postul aspru care urmează, atât din punct de vedere alimentar, cât și spiritual.

În tradiția Biserica Ortodoxă Română, Săptămâna Albă este etapa de „îmblânzire” a postului, în care consumul cărnii nu mai este permis.

Pe parcursul acestei săptămâni, se pot consuma produse lactate (brânză, iaurt, smântână, lapte), ouă, pește, ulei și toate produsele vegetale. Totuși, în această săptămână nu se consumă carne și preparate din carne.

Din 23 februarie 2026, odată cu începutul postului, se renunță și consumul acestor produse lactate.

În Săptămâna Albă, în zilele de miercuri și vineri nu se săvârșește Sfânta Liturghie, fiind zile aliturgice.

Săptămâna Albă nu este doar o etapă alimentară, ci mai ales una de pregătire pentru pocăință, intensificare a rugăciunii, împăcare cu cei din jur și curățire sufletească.

În acest an, credincioșii ortodocși încep Postul Paștelui pe 23 februarie, iar acesta se va încheia pe 11 aprilie. Paștele ortodox pică, în 2026, pe 12 aprilie.

Pe de altă parte, postul Paștelui la catolici va începe miercuri, 2 martie, și se va încheia pe 4 aprilie. Paștele catolic pică pe 5 aprilie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)