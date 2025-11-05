Scădere a numărului de turiști cazați în România în primele nouă luni ale anului

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   16:30
Sursa foto: Getty Image

Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în primele nouă luni ale anului, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada similară din 2024.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 23.875.300, în scădere cu 0,9% faţă de primele nouîă luni din 2024.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români au reprezentat 83,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 16,7%.

Durata medie a şederii a fost de 2,2 zile la turiştii români și de 2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025 a fost de 30,8% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 1% faţă de perioada similară din 2024.

Pe judeţe, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1745,0 mii persoane), Municipiul Bucureşti (1488,7 mii persoane) și Braşov (1045,5 mii persoane), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Constanța (5386,5 mii persoane), Municipiul Bucureşti (2984,1 mii persoane) și Braşov (1983,7 mii persoane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi au provenit din: Germania (194,8 mii persoane), Italia (162,2 mii persoane) și Israel (124,1 mii persoane).

În luna septembrie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 1.261.500 persoane, în scădere cu 4% faţă de luna similară din 2024. Înnoptările au însumat 2.709.800, în scădere cu 2,4% faţă de cele din luna septembrie 2024.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: numar turisti romania 2025 ins
