Lista autostrăzilor și șoselelor din România închise din cauza ninsorii

de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   16:00
Sursa foto: CNADNR/: Trafic oprit pe A1, A3, A7, A0 și pe mai multe drumuri naționale

Autostrada A7 Ploiești-Adjud rămâne complet închisă, iar zeci de drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării sunt blocate sau restricționate din cauza viscolului și ninsorilor abundente.

Centrul INFOTRAFIC informează că din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, este închisă autostrada A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Vrancea).

S-a reluat circulația rutieră pe Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, tronsonul kilometric 120 (Bascov, județul Argeș) - 10 (București). Sunt în continuare restricționate nodurile rutiere care acced către autostradă, urmând să se deschidă treptat în funcție de defluirea din zona DNCB și a zonelor limitrofe municipiului București.

S-a reluat circulația rutieră normal pe Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova) și pe A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Pe DN 67C, între loc. Rânca - Novaci, județul Gorj, se circulă controlat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;

- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

Județul Brăila:

- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

- DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

- DN 21A, între loc. Bărăganul - limită cu județul Ialomița;

- DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Județul Ialomița:

- DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;

Județul Ilfov:

- DNCB – trafic oprit pe sensul de mers spre autostrada A1, între loc. Mogoșoaia și Chitila;

Județul Tulcea:

- DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;

- DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.

Județul Vrancea:

- DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști;

- DN 2N, între loc. Bogza -Dumbrăveni;

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 2C Costesti-Padina;

Județul Constanța:

- DN 22C Cernavodă-Murfatlar;

- DN 38 Vama negru Vodă-Agigea;

- DN 22A Tulcea-Hârșova;

- DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;

- DN 3 Constanța – Ostrov (limită cu jud. Călărași);

- DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.

Județul Ialomița:

- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;

- DN 21 Slobozia-Drajna;

Județul Tulcea:

- DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;

- DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.

Județul Ialomița:

- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

- DN 2A Urziceni-Giurgeni.

Județul Prahova:

- DN1D, între loc. Ciorani – limita cu jud. Ialomița;

Județul Tulcea:

- DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.

Județul Vrancea:

- DN 23, între loc. Focșani și Nănești.

(sursa: Mediafax)

 

