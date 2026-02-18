Lista autostrăzilor și șoselelor din România închise din cauza ninsorii

Centrul INFOTRAFIC informează că din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, este închisă autostrada A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Vrancea).

S-a reluat circulația rutieră pe Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, tronsonul kilometric 120 (Bascov, județul Argeș) - 10 (București). Sunt în continuare restricționate nodurile rutiere care acced către autostradă, urmând să se deschidă treptat în funcție de defluirea din zona DNCB și a zonelor limitrofe municipiului București.

S-a reluat circulația rutieră normal pe Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova) și pe A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Pe DN 67C, între loc. Rânca - Novaci, județul Gorj, se circulă controlat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;

- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

Județul Brăila:

- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

- DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);

- DN 21A, între loc. Bărăganul - limită cu județul Ialomița;

- DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).

Județul Ialomița:

- DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;

Județul Ilfov:

- DNCB – trafic oprit pe sensul de mers spre autostrada A1, între loc. Mogoșoaia și Chitila;

Județul Tulcea:

- DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;

- DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.

Județul Vrancea:

- DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști;

- DN 2N, între loc. Bogza -Dumbrăveni;

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 2C Costesti-Padina;

Județul Constanța:

- DN 22C Cernavodă-Murfatlar;

- DN 38 Vama negru Vodă-Agigea;

- DN 22A Tulcea-Hârșova;

- DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;

- DN 3 Constanța – Ostrov (limită cu jud. Călărași);

- DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.

Județul Ialomița:

- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;

- DN 21 Slobozia-Drajna;

Județul Tulcea:

- DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;

- DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.

Județul Ialomița:

- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

- DN 2A Urziceni-Giurgeni.

Județul Prahova:

- DN1D, între loc. Ciorani – limita cu jud. Ialomița;

Județul Tulcea:

- DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.

Județul Vrancea:

- DN 23, între loc. Focșani și Nănești.

(sursa: Mediafax)