Lista autostrăzilor și șoselelor din România închise din cauza ninsorii

Centrul INFOTRAFIC informează că din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, este închisă autostrada A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Vrancea).
S-a reluat circulația rutieră pe Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, sensul spre București, tronsonul kilometric 120 (Bascov, județul Argeș) - 10 (București). Sunt în continuare restricționate nodurile rutiere care acced către autostradă, urmând să se deschidă treptat în funcție de defluirea din zona DNCB și a zonelor limitrofe municipiului București.
S-a reluat circulația rutieră normal pe Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova) și pe A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.
Pe DN 67C, între loc. Rânca - Novaci, județul Gorj, se circulă controlat pe ambele sensuri de mers, în spatele utilajelor de deszăpezire și a echipajelor de poliție.
Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:
Autostrada A2 București-Cernavodă:
- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;
- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.
Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;
Județul Brăila:
- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;
- DN 21, între loc. Vărsătura – Bărăganul (limită cu județul Ialomița);
- DN 21A, între loc. Bărăganul - limită cu județul Ialomița;
- DN 2S, între mun. Brăila – Jijila (județul Tulcea).
Județul Ialomița:
- DN 21A Țăndărei-limita cu jud. Brăila;
Județul Ilfov:
- DNCB – trafic oprit pe sensul de mers spre autostrada A1, între loc. Mogoșoaia și Chitila;
Județul Tulcea:
- DN 2S, între loc. Jijila – pod Brăila;
- DN 22J, între loc. Smârdan – pod Brăila.
Județul Vrancea:
- DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști;
- DN 2N, între loc. Bogza -Dumbrăveni;
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN 2C Costesti-Padina;
Județul Constanța:
- DN 22C Cernavodă-Murfatlar;
- DN 38 Vama negru Vodă-Agigea;
- DN 22A Tulcea-Hârșova;
- DN 2A Giurgeni – intersecție DN2A/DN 22;
- DN 3 Constanța – Ostrov (limită cu jud. Călărași);
- DN 22 Lumina – limita cu jud. Tulcea.
Județul Ialomița:
- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău;
- DN 21 Slobozia-Drajna;
Județul Tulcea:
- DN 22A, între loc. Cataloi– Topolog;
- DN 22, între loc. Babadag – Baia, jud. Constanța
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone, din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN 2B Buzău – Vizireni.
Județul Brăila:
- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.
Județul Ialomița:
- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;
- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;
- DN 2A Urziceni-Giurgeni.
Județul Prahova:
- DN1D, între loc. Ciorani – limita cu jud. Ialomița;
Județul Tulcea:
- DN 22, între loc. Isaccea – Jijila.
Județul Vrancea:
- DN 23, între loc. Focșani și Nănești.
