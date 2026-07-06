Skateboardul electric, interzis pe drumurile publice. Amenzi URIAȘE și riscuri pentru utilizatori

Specialiștii avertizează că aceste vehicule pot reprezenta un risc atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, în special din cauza vitezei pe care o pot atinge și a lipsei unor elemente de siguranță.

Recent, un tânăr a fost surprins deplasându-se printre mașini pe un skateboard electric, imaginile stârnind reacții în mediul online și readucând în atenție riscurile asociate utilizării acestor dispozitive în trafic.

Ce prevede legislația rutieră

Potrivit legislației în vigoare, circulația cu skateboardul electric pe drumurile publice nu este permisă. Persoanele care încalcă această regulă pot fi sancționate cu amenzi de peste 1.600 de lei.

De asemenea, în cazul producerii unui accident pot apărea dificultăți privind acoperirea prejudiciilor înrucât aceste vehicule nu sunt supuse obligației de asigurare.

Avertismentele specialiștilor

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că utilizatorii skateboardurilor electrice nu au, de cele mai multe ori, pregătirea necesară pentru a circula în trafic și pot efectua manevre imprevizibile, crescând astfel riscul producerii unor accidente.

Spre deosebire de trotinetele sau bicicletele electrice, skateboardul electric nu este prevăzut cu ghidon și nici cu un punct de sprijin. Direcția este controlată prin echilibru, iar accelerația și frânarea sunt acționate cu ajutorul unei telecomenzi. În funcție de model, aceste dispozitive pot atinge viteze de aproximativ 35-40 km/h.

Utilizatorii care folosesc astfel de vehicule pentru agrement recomandă utilizarea lor exclusiv în spații special amenajate, precum alei sau zone închise traficului, și nu pe carosabil.

Prețul unui skateboard electric pornește de la aproximativ 1.500 de lei, însă modelele performante pot costa câteva mii de lei, potrivit observatornews.ro.