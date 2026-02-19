Topul celor mai bune plaje din lume, stabilit cu ajutorul recenziilor turiștilor. Care este prima

Un paradis tropical cu ape turcoaz și nisip alb a fost numit drept „cea mai bună plajă din lume” în anul 2026, potrivit Express. Țărmurile uimitoare ale insulei Isla Pasión, din Cozumel, Mexic, au câștigat premiile „Travellers' Choice: Cele mai bune dintre cele mai bune plaje pentru 2026”. Plajele de pe Isla Pasión revin în top după o pauză de trei ani. Insula mexicană este un refugiu, accesibil doar cu barca, și are tot ce își dorește un turist, așa cum reiese din datele recenziilor TripAdvisor.

Zona oferă plaje cu nisip imaculat, ape cristaline și palmieri. De asemenea, există o bogată viață marină, inclusiv pisici de mare și broaște țestoase. Apa este perfectă pentru pasionații de snorkeling, dar și pentru cei care doresc să exploreze cu barca sau caiacul.

Isla Pasion din Caraibe are recife de corali protejate și este o destinație exclusivă pentru excursii de o zi. Se află la doar 10 minute cu barca de insula Cozumel, însă a devenit și o excursie de o zi populară printre turiștii din populara Playa del Carmen.

Cel mai bun moment pentru a vizita insula este din noiembrie până în aprilie, când este o vreme caldă și plăcută. Cei mai mulți turiști descriu zona drept un adevărat paradis. Localnicii organizează excursii pe insula izolată și, în afară de transport, le oferă turiștilor mâncare, băutură și alte facilități.

Clasamentul celor mai frumoase plaje a fost realizat pe baza a milioane de călătorii, recenzii și opinii. În top apar și patru plaje europene, din Grecia, Portugalia și Italia.

Top 10 plaje din lume 2026

Isla Pasion – Cozumel, Mexic

Plaja Elafonissi – Creta, Grecia

Laguna Balos – Kissamos, Grecia

Plaja Eagle – Plaja Eagle, Aruba

Praia da Falésia – Algarve, Portugalia

Plaja Banana – Ko He, Thailanda

Golful La Jolla – California, SUA

Plaja La Pelosa – Sardinia, Italia

Plaja Manly – Sydney, Australia

Colonia de pinguini Boulders Beach – Simon’s Town, Africa de Sud

