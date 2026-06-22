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Val de cutremure în Marea Neagră. Cinci seisme, înregistrate în aproape patru ore

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   12:45
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Val de cutremure în Marea Neagră. Cinci seisme, înregistrate în aproape patru ore
Jurnalul/Val de cutremure în Marea Neagră

Val de cutremure într-o peninsulă de la Marea Neagră. Cinci seisme au fost înregistrate luni în aproape patru ore. Epicentrul a fost aproape de mal.

Un val de cutremure a fost înregistrat luni dimineață la Marea Neagră. Este vorba despre seisme de intensitatea medie care au fost înregistrate în Crimeea.

Conform Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) sunt cinci cutremure cu magnitudine cuprinsă între 3,6 și 4. Primul cutremur a fost înregistrat de aparate la ora 5.09, iar ultimul a apărut la ora 8.48.

Centrul Regional de Monitorizare Specială a anunțat că epicentrul cutremurelor a fost în apropierea coastei peninsulei, la o adâncime de 10 kilometri.

Nu există informații despre eventuale victime și pagube produse de cutremur.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: ciutremure marea neagră val
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