Val de cutremure în Marea Neagră. Cinci seisme, înregistrate în aproape patru ore

Un val de cutremure a fost înregistrat luni dimineață la Marea Neagră. Este vorba despre seisme de intensitatea medie care au fost înregistrate în Crimeea.

Conform Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) sunt cinci cutremure cu magnitudine cuprinsă între 3,6 și 4. Primul cutremur a fost înregistrat de aparate la ora 5.09, iar ultimul a apărut la ora 8.48.

Centrul Regional de Monitorizare Specială a anunțat că epicentrul cutremurelor a fost în apropierea coastei peninsulei, la o adâncime de 10 kilometri.

Nu există informații despre eventuale victime și pagube produse de cutremur.

(sursa: Mediafax)