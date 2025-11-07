Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, pentru pregătirea unor „rezultate practice”

„L-am informat pe președintele României despre situația diplomatică actuală și despre atacurile rusești în curs. Rusia continuă să sfideze diplomația, iar noi am discutat ce pași comuni pot fi făcuți pentru a o readuce la realitate”, a scris Zelenski pe Facebook.

El a precizat că discuțiile au vizat și sprijinul de apărare acordat Ucrainei, cu accent pe întărirea apărării antiaeriene, precum și importanța aranjamentului financiar, cunoscut sub denumirea de Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

„Am vorbit despre cooperarea în domeniul apărării - despre capacitățile noastre și sistemele pe care suntem pregătiți să le exportăm României, precum și despre proiectele pe care le putem implementa împreună în cadrul instrumentului SAFE. Avem un potențial puternic de parteneriat și suntem amândoi interesați de realizarea acestuia”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a mai anunțat că l-a invitat pe președintele României să efectueze o vizită în Ucraina, iar echipele celor două țări vor lucra la pregătirea acesteia „pentru a asigura rezultate practice”.

(sursa: Mediafax)