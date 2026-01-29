Zonele protejate, declarate doar cu acordul primarilor. Buzoianu: „Paradigmă complet schimbată”

Neîndeplinirea jalonului ar atrage penalități financiare pentru statul român.

„Schimbăm paradigma complet față de cum au fost făcute lucrurile până acum”, a declarat ministra mediului, Diana Buzoianu.

„Da, avem un jalon de îndeplinit prin PNRR și da, ne dorim să protejăm comorile noastre naționale, dar nu împotriva comunităților locale, ci alături de ele”.

Buzoianu a subliniat că Ministerul a ales deliberat o abordare bazată pe consens, nu pe impunere. „Vom avea dezbateri, iar zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi declarate acolo unde există acord și unde comunitățile locale sunt parte a soluției”.

Proiectul introduce explicit conceptul de management activ. Oamenii își vor putea continua activitățile tradiționale: cosit, pășunat, utilizări locale ale terenurilor. „Protejarea biodiversității nu înseamnă blocarea dezvoltării locale”, a precizat ministra.

„Vom îndeplini acest jalon alături de primari, alături de comunități, cu respect pentru natură și pentru oameni, deopotrivă”.

Proiectul de Ordonanță stabilește cadrul legal pentru delimitarea zonelor prioritare pentru biodiversitate, în conformitate cu angajamentele asumate prin PNRR. Nu există impunerea unor procente fixe din teritoriul național sau a unor suprafețe minime obligatorii.

Acest lucru permite o abordare flexibilă, adaptată realităților din teren. Se definesc zone strict protejate și zone cu management activ, în funcție de specificul fiecărui teritoriu și de nevoile comunităților locale.

În ultimele luni, au fost primite numeroase observații de la primari. O parte din ele au fost deja incluse în limitele care vor fi propuse.

„Pentru că ne-am angajat să fie adoptate limitele zonelor prioritare pentru biodiversitate cu acordul comunităților, vom avea adoptate limitele abia după ce se găsește o soluție acceptată de toți actorii implicați”, a explicat Ministerul Mediului.

Au loc consultări reale și structurate cu autoritățile locale, cu implicarea prefecților, a primăriilor și a consiliilor județene. Limitele propuse au fost ajustate pe baza observațiilor primite din teritoriu.

(sursa: Mediafax)