Mircea Abrudean: Așteptăm concluzii clare de la coaliție

Întrebat dacă PSD va adopta un comportament diferit după încheierea congresului, Abrudean a declarat că speră ca tensiunile politice și atacurile reciproce dintre partenerii de coaliție să fie depășite și să fie obținute rezultate concrete.

„Am fost împinse prea mult timp decizii importante pentru România. Mâine (marți - n.r.), odată cu ședința coaliției, sper să avem concluzii concrete, ca să nu mai avem dialogul surselor... Unii zic că s-a decis pe surse ceva, alții confirmă, alții infirmă. Trebuie să iasă conducerea coaliției și să anunțe oficial care este rezultatul discuției”, a explicat liderul PNL.

În privința pensiilor magistraților, Abrudean a precizat că orice inițiativă de dialog este binevenită, în special cea a președintelui, care are rol de mediator.

„Sper să avem o concluzie cât mai rapid, pentru că nu cred că e sănătos pentru România să fie tărăgănată o decizie atât de importantă. În ambele cazuri, și reforma administrației care trenează de câteva luni. Nu e o decizie ușoară, înțelegem cu toții asta, dar ea trebuie luată și măsurile trebuie să intre în vigoare cât mai rapid.”, a afirmat acesta, adăugând că principiul echității rămâne esențial pentru PNL.

Despre posibilitatea ca premierul Bolojan să cedeze pe anumite aspecte ale reformei, Abrudean a spus că nu poate anticipa poziția exactă a acestuia și că toate detaliile, inclusiv perioadele de tranziție și cuantumul pensiilor, vor fi decise în cadrul coaliției.

În ceea ce privește proiectul legislativ, liderul PNL a sugerat că ar putea fi nevoie de un nou proiect, adaptat deciziilor Curții Constituționale, dar menținând aceleași principii fundamentale.

(sursa: Mediafax)