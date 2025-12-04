Alexandru Rafila, despre ancheta privind averea lui Daniel Băluță: „Este imorală”

Public Record și Snoop.ro au publicat o anchetă care arată că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, are o avere declarată și una nedeclarată.

„Este imorală, pentru că este făcută exact înainte de scrutin. Era foarte bine dacă era făcută acum un an, pentru că se lămureau lucrurile acum un an, nu se face o anchetă jurnalistică cu patru zile înainte de scrutin și subiectul este unul dintre candidați, adică chiar este o chestiune care nu are nici o legătură nici cu moralitatea, nici cu probitatea profesională”, a spus Alexandru Rafila, la RFI.

„Daniel Băluță nu are o avere declarată și una nedeclarată, fiecare om are o avere pe care o declară, dacă este într-o poziție publică, inclusiv părinții domnului Băluță au făcut acest lucru la timpul lor. Nu mi se pare că dacă ești înstărit este egal că ești corupt. Această chestiune care este indusă publicului mi se pare neetică. Și eu, personal, am fost supus unor astfel de reclamații și sesizări la un moment dat către ANI, iar această etichetă pe care o pui unui om înstărit că este și corupt mi se pare imorală, indecentă”, a mai spus Rafila.

Referitor la tranzacțiile părinților lui Băluță, care, potrivit anchetei, ar fi cumpărat cu aproape 500.000 de euro, în aceeași zi, nu mai puțin de opt locuințe, Rafila a spus: „Dacă acești bani au fost obținuți legal, iar transferurile și plățile au fost făcute prin bănci, nu au fost aduși cu sacoșa, atunci înseamnă că erau bani care erau acolo în conturi, erau obținuți legal, iar tranzacția este problema lor, nu pot să intru eu în deciziile sau cineva să-și dea cu părerea despre deciziile în care o familie face sau nu face o investiție. Mi se pare nu numai exagerat, este și incorect”.

Întrebat dacă ancheta îl vulnerabilizează pe Băluță, Rafila a răspuns: „Păi, asta este încercarea, încercarea este de vulnerabilizare. (...) Cred că răspunsurile pe care atât domnul Băluță, cât și noi, ca și partid social democrat, le-am dat cred că sunt lămuritoare și cetățenii n-au nevoie de așa-zise dezvăluiri, au nevoie de un primar care să le rezolve problemele și care să fie transparent și asumat în raport cu ei”.

(sursa: Mediafax)