Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat: salarii uriașe, casă în Belgia și cerere de decontare la Guvern!

Cum a ajuns Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, secretar de stat la MIPE și ce beneficii a solicitat

Numirea Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a reaprins discuțiile despre „sinecurile” politice în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor publicate de gandul.ro, Gîrbea a solicitat decontarea cheltuielilor de cazare și transport din bani publici, deși are venituri și proprietăți considerabile în Belgia și România.

Ce a cerut noua secretară de stat

În solicitarea transmisă ministrului Dragoș-Nicolae Pîslaru, Alina Gîrbea afirmă că nu deține locuință în București și cere acoperirea costurilor de cazare și transport, conform legii.

„Vă rog să-mi aprobați decontarea cheltuielilor de cazare și transport, conform prevederilor legale în vigoare, pe perioada exercitării mandatului. Declar pe propria răspundere că nu dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuințe în municipiul București”, a transmis ea în cerere.

Declarația de avere: venituri mari și proprietăți în Belgia

În declarația de avere depusă în 2024, Gîrbea a trecut o casă moștenită în județul Hunedoara și un apartament de 150 mp în Belgia, cumpărat împreună cu soțul ei, Adrian-Florin Păun.

Aceasta a declarat și venituri de peste 105.000 de euro din salarii și alocații plătite de Comisia Europeană. Soțul său, administrator al firmei belgiene New Age Solution, a câștigat peste 45.000 de euro, la care s-au adăugat drepturi de autor de 21.320 euro.

Firma pe care o conduce Păun a înregistrat profituri semnificative în ultimii ani – 121.438 euro în 2024, 103.045 euro în 2023 și 114.069 euro în 2022.

Reacția USR: „Misoginism în politică”

Liderul USR, Dominic Fritz, a reacționat dur la acuzațiile privind numirea pe criterii de rudenie, susținând că atacurile sunt „misogine” și vizează de fapt lovirea candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

„M-am săturat de reflexul misogin din politică! (…) Acest atac la adresa lui Cătălin Drulă de fapt, e jegos și misogin. Șterge cu buretele o carieră construită cinstit”, a scris Fritz pe Facebook, lăudând CV-ul european al Alinei Gîrbea.

O poziție similară a avut și Vlad Voiculescu, care a transmis că Gîrbea este o profesionistă care „nu are nevoie de explicații în fața nimănui”.

„Alina Gîrbea nu are nevoie de explicații în fața nimănui. (…) Cei care aleg să o atace nu vorbesc, de fapt, despre ea. Vorbesc despre propria lor neputință”, a afirmat Voiculescu.

Reacția ministrului Dragoș Pîslaru

Întrebat dacă știa că este vorba despre cumnata lui Drulă, ministrul Dragoș Pîslaru a explicat că evaluarea sa vizează exclusiv competențele profesionale.

„Nu e treaba mea să fac astfel de analize. (…) Profesional vă asigur că are toată capacitatea de a îndeplini cu brio atribuțiile”, a declarat Pîslaru.

Bolojan: „Este propunerea USR”

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că numirea Alinei Gîrbea a venit din partea USR, în cadrul ponderii stabilite în coaliție.

„Doamna Gârbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR”, a spus Bolojan, adăugând că verificările legale nu au identificat probleme.

Referitor la cererea de decontare a locuinței, Bolojan a menționat că există prevederi legale care permit astfel de facilități pentru demnitari, dacă nu dispun de locuință în București, potrivit Mediafax.