Crin Antonescu, despre candidatura lui Gigi Becali: E binevenit în această competiție

„Eu consider, în principiu, orice contracandidat ca fiind unul puternic. Consider că oameni rezonabili își depun candidatura la președinția unei țări cu oameni așa de chibzuiți ca România și ca atare când îți anunți candidatura la președinție înseamnă că te socotești suficient de puternic ca să fii un competitor. Nu cred că face cineva chestiunea asta de formă, deci dacă și domnul Becali o va face, e binevenit în această competiție. Eu nu prea înțeleg aceste candidaturi cu „dacă candidez și eu dacă nu candidează cutare”, dar, în sfârșit, asta nu mă privește, cred deci că și domnul Gigi Becali, ca și toți ceilalți domni și celelalte doamne, că sper că va fi cazul și de doamne, sunt contracandidați întru totul respectabili și întru totul competitivi”, spune Crin Antonescu.

George Becali, deputat AUR, anunță că va candida independent dacă liderul formațiunii, George Simion, nu se înscrie în cursa pentru funcția de președinte al României.

„Sper ca Dumnezeu să ne apere, să nu îl lase să candideze (pe Călin Georgescu - n.r.), că omul ăsta este periculos pentru țara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic față de mine. Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, spune la Antena 3 CNN George Becali.

El afirmă că nu l-a anunțat pe George Simion de intenția sa.

„Nu i-am spus, pentru că eu știu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. (...) El va candida, de asta îmi și permit să spun că îmi depun canidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidadura asta, dar spun asta ca să îl forțez pe el să candideze. Știi de ce îl forțez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat și atunci el are o șansă, Simion”, încheie Becali.

Liderul AUR, George Simion, care s-a clasat pe locul patru la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, a anunțat că partidul său susține candidatura lui Călin Georgescu.

(sursa: Mediafax)