x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Traian Băsescu despre alegerile PMB: Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului

Traian Băsescu despre alegerile PMB: Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului

de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   22:30
Traian Băsescu despre alegerile PMB: Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului

Fostul președinte și primar general, Traian Băsescu a afirmat că partidele de dreapta au greșit în a trimite doi candidați în cursa electorală pentru PMB și că și-au periclitat șansele la victorie.

„Sincer, cred că e o competiție robustă. Este o competiție în care ai de unde să alegi”, a spus Băsescu.

Privind strategia Partidului Național Liberal și a USR, fostul edil a declarat: „Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați. Și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premisele ca dreapta să nu câștige alegerile. Ar fi o minune să câștige”.

Despre candidatul social-democrat, Băsescu a afirmat: „Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți votanți PSD”.

Băsescu a criticat și modul în care este administrată Capitala. „vreau să cred că actualul guvern va îndepărta politică de distrugere a Bucureștiului generată de Adrian Năstase. El vrând să facă mandatul meu nesemnificativ, a distribuit practica, a creat legislație nouă prin care mare parte din bugetul din veniturile Bucureștiului se duc la sectoare. Nu e nevoie de niciun referendum. Este nevoie de o ordonanță. Pentru că spargerea bugetului capital în șapte bugete s-a făcut prin ordonanță. ca să nu vorbim că trebuie făcut și Bucureștiul metropolitan cu includerea Ilfovului în capitală”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: basescu alegeri primaria capitalei
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri