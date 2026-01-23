Bolojan: Fără taxe noi, creștere vârstă pensionare și buget 2026 urgent – ce spune premierul

Ilie Bolojan promite: Fără taxe noi în 2026, focus pe relansare economică și reformă administrație

Premierul Ilie Bolojan a liniștit românii la Radio România Actualități: anul 2026 marchează sfârșitul austerității bugetare. Nu vor mai crește taxe sau impozite, iar presiunea se mută pe aparatul de stat. Guvernul pregătește pachete de sprijin pentru economie, cu deduceri fiscale și debirocratizare.

„Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, pentru că, atâta timp cât nu se rezolvă aspectele care deranjează foarte mult oamenii, este greu să existe o încredere socială serioasă. În a doua jumătate a acestui an se vor vedea, treptat, efectele acestor măsuri. Asta înseamnă că va trebui să ne scadă inflația. Acest an este un an în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat.”

Relansare economică: Investiții stimulate, birocrație redusă

Bolojan pune accent pe stimularea investițiilor private. Guvernul va oferi deduceri din impozitul pe profit pentru investiții, ajutoare de stat și scurtarea termenelor de avizare.

„Vor fi pachete care să stimuleze anumite domenii relevante, prin acordarea unor deduceri pentru investițiile făcute din impozitele pe profit, prin acordarea unor ajutoare de stat, prin măsuri de simplificare, debirocratizare și de scurtare a termenelor de avizare, precum și prin termene de sprijin, astfel încât să ne punem economia pe baze sănătoase, iar România să se dezvolte în următorii ani.”

Obiectivul? Stabilizare economică pe termen lung, cu economie sănătoasă și locuri de muncă noi.

Pensionare și reformă administrație: Corecturi esențiale

Premierul a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare pentru categorii care ies prematur din sistem, esențială în contextul scăderii demografice.

„Creșterea vârstei de pensionare va fi adoptată printr-un proiect ulterior legislației privind reforma în administrație.” „Pentru toate categoriile care astăzi se pensionează la 48, 49, 50 de ani. Nu mai putem să ducem aceste lucruri, trebuie să facem aceste corecturi.”

Reforma administrației va veni cu măsuri de relansare economică, integrând reduceri incomode, dar necesare.

Buget 2026: Urgent, să nu pierdem fonduri PNRR

Bolojan avertizează: bugetul pe 2026 trebuie adoptat rapid, indiferent de obstacole, pentru predictibilitate și evitarea pierderii a peste 200 milioane euro din PNRR, legați de pensiile magistraților.

„Indiferent ce se întâmplă, bugetul ar trebui să fie adoptat în condiții normale.” „Vom intra într-o zonă în care nu mai putem să ne recuperăm cei peste 200 de milioane de euro care avem reținuți pentru jalonul legat de pensiile magistraților.”

Premierul compară ajustările cu vindecarea unui pacient: dureroase, dar vitale pentru sănătatea economică a României.

„Noi, ca țară, în afară de a ne corecta acumulările negative bugetare pe care le-am înregistrat în acești ani, suntem în situația în care, pentru a dezvolta România în anii următori, trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase.”

Mediafax