Cum vrea Ilie Bolojan să pună în ordine finanțele publice

După cum a anunțat și premierul desemnat, duminică, Programul de guvernare este construit pe trei piloni fundamentali:

-Ordine în finanțele publice, ca bază pentru evitarea unei crize economice și pentru recâștigarea încrederii investitorilor, a piețelor și a cetățenilor;

-Bună guvernare, ca motor al reformei statului: o administrație eficientă, responsabilă și adaptată nevoilor actuale;

-Respect pentru cetățeni, exprimat prin echitate, anularea beneficiilor exagerate, servicii publice de calitate și politici sociale oneste, care susțin munca, nu dependența.

Potrivit documentului, primul pilon vizează punerea în ordine a finanțelor publice.

„România nu mai poate funcționa cu costuri de creditare atât de mari, cu un deficit bugetar de peste 9 % și cu o dinamică a cheltuielilor publice care nu mai ține cont de venituri”, se arată în document.

Capitolul doi prezintă înăsprirea legislației privind evaziunea fiscală și executării silite – criminalizarea evaziunii fiscale.

Creșterea veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale

1. ANAF, Antifraudă, VAMA plasate în afara algoritmului politic și supuse reorganizare, indicatorilor de performanță. Finalizarea digitalizării. Controale pe baza analizelor de risc;

2. Înăsprirea legislației privind evaziunea fiscală și executării silite – criminalizarea evaziunii fiscale;

3. Parteneriat cu cetățenii pentru combaterea evaziunii fiscale;

4. Legea insolvenței modificată – înăsprirea regimului și evitarea insolvențelor în cascadă;

5. Combatere evaziunii fiscale cu prioritate pe: domeniul petrolier, importul de legume și fructe, importuri în relația cu Asia (Portul Constanța, Vămi);

6. Combaterea evaziunii fiscale în industria de servicii;

7. Taxarea suplimentară a jocurilor de noroc, pariuri și a tranzacțiilor bancare asociate acestora. Descentralizarea autorizării și taxării către autoritățile locale;

8. Taxarea câștigurilor din criptomonede și a celor de la bursă;

9. Taxarea închirierii proprietăților pe termen scurt (AirB&B, Booking, platforme naționale, etc.);

10. Taxarea veniturilor de pe platformele social media (Facebook, Tiktok, Youtube, etc);

11. Eliminare facilităților de TVA la tranzacțiile imobiliare;

12. Fiscalizarea obligatorie a tuturor activităților care beneficiază de programe de sprijin guvernamental;

13. Analiză excepțiilor fiscale și corectarea acestora;

14. Sediu fiscal în România pentru companiile din comerțul electronic, aerian;

15. Taxarea profitului excesiv al băncilor pe o perioadă limitată;

16. Reducerea deductibilității pentru categorii de cheltuieli care facilitează diminuarea profitului;– (ex cheltuieli de consultanță a companiilor mamă pentru sucursale, etc).

Măsurile pentru consolidarea fiscală

Viitoarea coaliție de guvernare și viitorul premier au următoarele obiective pentru ajustările de taxe:

Creștere cotă redusă de la 5% la 9% (energie lemne de foc). Creșterea restului cotelor reduse la 19% (fără alimente și medicamente);

Creștere accize cu 10%;

Impunere CASS la pensiile de peste 4.000 de lei;

Creștere impozit pe dividende și profit la 16%;

Creșterea impozitului pe proprietate la persoane fizice (jalon PNRR), (corelare cu piața imobiliară);

Taxare Ecologică (jalon PNRR);

Creșterea valorii pentru taxa de rovinietă.

