Bolojan anunță reduceri de până la 10% din anvelopa salarială, fără concedieri obligatorii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Știrile Protv, că pachetul de reformă în administrație prevede o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele trebuie să reducă, în 2025, cheltuielile de personal cu până la 10% față de anul în curs.

Acesta a precizat că nu este vorba despre o obligație de a concedia angajați, ci despre flexibilitatea fiecărui minister de a decide unde poate realiza economii.

„Unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta”, a explicat premierul.

Bolojan a avertizat că, în ultimii ani, cheltuielile bugetare au crescut mult peste estimări, iar România riscă să își piardă credibilitatea financiară dacă nu corectează acest curs.

„Între ceea ce îți estimezi la început de an și ceea ce atingi la final de an este o mare diferență. Pentru ca România să-și recâștige credibilitatea, pentru a ne scădea dobânzile, trebuie să continuăm acest efort”, a spus premierul.

El a precizat că economiile făcute în ultimele luni au dus la o reducere a dobânzilor cu aproximativ un punct procentual și au generat economii de 700 de milioane de lei: „Doar economiile făcute într-un an reprezintă o sumă importantă.”

Întrebat despre opoziția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, privind reducerea cheltuielilor de personal, Bolojan a oferit exemple de reorganizări posibile, menționând Ministerul de Interne.

Premierul a explicat că unele posturi de pază ale jandarmilor pot fi înlocuite cu camere de supraveghere, iar personalul eliberat să fie mutat în zona de siguranță publică.

Premierul a subliniat că efortul trebuie făcut de toate ministerele, fără excepții: „Este greu să te apuci să faci excepții. Toți cei care suntem într-o funcție publică trebuie să fim parte la acest efort.”

El a insistat că nu vor exista scăderi salariale directe: „Asta nu înseamnă că i se taie cuiva din salariu. Trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile.”

Bolojan a anunțat că în zilele următoare vor fi finalizate discuțiile privind pachetul pe administrație, care trebuie adoptat înainte de buget pentru a evita derapaje financiare.

„Vom clarifica cum controlăm această anvelopă, cum ne controlăm costurile și cum le reducem treptat. Măsurile din iulie, deși nepopulare, își arată rezultatele: au crescut încasările și au scăzut cheltuielile de funcționare”, a declarat premierul.

Acesta a încheiat subliniind că disciplina bugetară trebuie menținută pentru a evita creșterea taxelor: „Asta trebuie făcut și anul viitor, să nu mai creștem taxe și impozite”.

(sursa: Mediafax)