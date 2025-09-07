Bolojan: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune

„Mi se spune că salariile la ASF, ANRE și ANCOM sunt prea mari. Da, tocmai de aceea Guvernul a propus o corecție: reducem salariile pentru tot personalul cu 30%, inclusiv la nivelul conducerii. Plafonăm la maximum de două ori indemnizația unui ministru bonusurile care, înainte, erau nelimitate, la latitudinea conducerii. Aceste măsuri reduc veniturile disproporționate și le apropie de un nivel corect, care trebuie să fie justificat de performanță. În același timp, menținem un nivel de salarizare competitiv pentru a păstra expertiza în aceste domenii strategice”, a spus șeful Guvernului.

Bolojan susține că semnatarii moțiunii „Guvernul mimează reforma- ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă” nu sunt de acord. Aceștia se plâng de tăierile de posturi administrative de suport și afirmă că sunt afectate și posturi din zona de verificare și control. El consideră însă că nu este normal ca într-o instituție să existe un număr disproporționat de posturi administrative față de cele de specialitate.

„Atunci când vine vorba de siguranța națională, energie, comunicații și stabilitate financiară, jocurile populiste ar trebui lăsate la o parte. Nu vreau să trec cu vederea mai multe atacuri periculoase din această moțiune.

Ele induc în eroare pentru a slăbi încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Cu bună știință sau din ignoranță, opoziția propagă mesaje contrare intereselor țării noastre, care servesc, oricum, nu cetățenilor, ci eventual unui război propagandistic. ANCOM nu este o poliție a internetului și nu reglementează libertatea de exprimare. Această idee nu are nicio legătură cu realitatea. ANCOM este o autoritate tehnică de implementare. Atacurile explicite la adresa exportului de energie către Republica Moldova sunt, și ele, un act de iresponsabilitate prin care se propagă narative fără nicio legătură cu realitatea”, susține Bolojan.

(sursa: Mediafax)