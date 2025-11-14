Răspunsul lui Bolojan, întrebat când se oprește cu creșterile de taxe și reducerile de venituri

„Ar trebui să ne oprim cât mai repede posibil”, a răspuns Bolojan, la Europa Liberă.

„Dar înainte de a spune ce mai trebuie să facem și când am putea face acest lucru, trebuie să le subliniem românilor niște realități. Pentru că ne-am împrumutat în acești ani cu o viteză prea mare, am crescut gradul de îndatorare al României, ni s-a scăzut rating-ul, deci încrederea pe care piețele o au față de România, ceea ce a generat creșterea dobânzilor la creditele pe care le-a contractat România”, a adăugat premierul.

Bolojan spune că România plătește dobânzi mai mari decât celelalte țări din regiune: „Din cauza acestui fapt, de exemplu, anul acesta și anul viitor, valoarea dobânzilor pe care le-a plătit și le va plăti România se situează între 11 miliarde de euro și 12 miliarde de euro anul viitor, deci 3% din PIB-ul României. Când discutăm în termeni de deficit de 8,4% cât este anul acesta, sau anul viitor, puțin peste 6%, jumătate vor fi cheltele cu dobânzile”.

În opinia premierului, „orice om rațional înțelege că atunci când ai astfel de dobânzi, trebuie să lucrezi, să-ți crești veniturile, încasându-ți taxele pe care deja le-ai stabilit, nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie doar să le încasăm pe cele care le-am stabilit, scăzându-ți cheltuielile, eliminând risipa, ceea ce trebuie să facem în continuare, asta mai trebuie să facem, și în mod evident, echilibrând bugetele, asigurând banii pentru investiții, în așa fel încât să susținem economia românească, începând de anul viitor, trebuie să ne scădem presiunea pe aceste deficite”.

Doar în felul acesta, încrederea în România va crește și i se va îmbunătăți ratingul, urmând să ia împrumuturi cu dobânzi mult mai mici.

Scăderea punctelor procentuale la dobânzile pe care le plătește România nu este suficientă, „pentru că, chiar dacă noi avem un grad de îndatorare ca țară mai mic decât media țărilor din Europa, avem 60%, este în creștere față de 80%”.

(sursa: Mediafax)