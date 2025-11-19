Mutare surpriză în politica românească: PUSL deschide oficial competiția pentru 2028 prin candidatura lui Cristian Cismaru la Primăria Slatina

Este primul candidat confirmat la nivel național, iar decizia deschide anticipat un nou front politic într-un moment în care partidele încă își calibrează strategiile.

Cismaru, fost administrator public al Slatinei și un profesionist cu experiență în gestionarea proiectelor publice, vine cu un mesaj ferm: orașele României au nevoie de administrații care pun cetățeanul în centru și livrează rezultate concrete. Anunțul său, făcut într-o emisiune locală, a fost imediat preluat pe plan național, prin prisma contextului politic tensionat și a nevoii de lideri credibili în comunitățile mari.

PUSL mizează pe Cismaru ca pe un simbol al schimbării de generație și al unei politici orientate spre soluții, nu spre conflicte. Prin lansarea timpurie a candidaturii, partidul își asumă ofensiv rolul de actor activ în resetarea administrațiilor locale din România.

Slatina devine astfel primul oraș în care startul pentru 2028 a fost dat, iar candidatura lui Cristian Cismaru transformă Oltul într-un punct de interes național în următoarele luni.