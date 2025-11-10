Cătălin Drulă își face campanie în Ilfov, atacând primarii PNL și PSD, ca să câștige „puncte” în bătălia pentru București

Campanie electorală atipică a candidatului progresist la Primăria Capitalei. Cătălin Drulă s-a pozat în mai multe localități din județul Ilfov, atacând primarii liberali și social-democrați de aici, aleși cu scoruri deloc de neglijat la scrutinul din 9 iunie 2024, pe ideea că slujesc „mafia imobiliară”. Ca urmare, Drulă promite, contra voturi, lucruri care nu se află în fișa postului unui primar al Capitalei. Mai exact, desființarea județului Ilfov, conexarea cu Bucureștiul, extinderea rețelei de metrou în Ilfov și construirea de rețele de trenuri urbane.

Prima promisiune este o reglementare de rang constituțional, competent fiind doar Parlamentul, iar celelalte două țin de resortul Ministerului Transporturilor.

Candidatul progresiștilor la alegerile pentru primăria Capitalei, din data de 7 decembrie 2025, și-a făcut, la finalul săptămânii trecute, campanie în… județul Ilfov. În acest sens, Cătălin Drulă pare să fi căutat un pretext pentru a-și ataca, în mod indirect, contracandidații, pe Ciprian Ciucu și pe Daniel Băluță, lovind în partidele PSD și PNL dar, mai ales, în primarii celor două partide din patru localități din județul Ilfov,

Astfel, deși candidează pentru municipiul București, USR-istul deputat de Timiș îi acuză pe primarii din orașele Popești-Leordeni și Chiajna, dar și din comunele Bragadiru și Mogoșoaia că sunt „pe mână “ cu mafia imobiliară. Drulă folosește aceste acuzații pentru a-și face campanie la București, unitate administrativ-teritorială diferită de cele pe care le înfierează.

Concret, într-o postare pe contul său de socializare, Cătălin Drulă a scris că „în Ilfov, mafia imobiliară este chiar mai puternică. Unde n-au putut răzbi în București, au distrus viețile oamenilor în comunele și orașele din jur”. Iar cei care „au distrus” sunt, evident, rivalii USR-ului, cei de la PNL și PSD, cu care USR se află în coaliția de guvernare. Astfel, continuă Drulă, „la Popești – Leordeni, primarul PSD a dat mâna cu vecinul Băluță și oamenii se sufocă fără trotuare folosibile, printre blocuri interminabile făcute în dispreț față de regulile de urbanism. Clanurile au făcut legea și aici”.

Atacă în localitățile unde USR a mâncat bătaie zdravănă la localele din 2024

Supărarea lui Drulă poate fi și rezultatul alegerilor locale din această localitate de anul trecut. Primarul Popești-Leordeniului este social-democratul Petre Iacob, iar viceprimarul este liberalul George Adrian Ștefănescu. La alegerile din 9 iunie 2024, Petre Iacob a obținut 47,83% din voturi, în timp ce candidatul USR, Andrei Nistor, a luat doar 23,88%.

Însă Drulă nu se oprește aici. Mai scrie că „Bragadiru și Chiajna, aceeași poveste de lipsă de respect față de oameni și principiile sănătoase de locuire urbană. Acestea sunt fiefuri PNL, dar o știe toată lumea, la Ilfov PNL și PSD sunt pe o mână”. Ei bine, la Bragadiru, primarul ales anul trecut este Gheorghe Lupulescu, care a obținut 38,9% din voturi, iar viceprimar este social-democratul Dan Gabriel Dumitrescu, cel care, anul trecut, a primit 9,51% din voturi. Împreună, cei doi au obținut aproape jumătate din sufragiile comunei, în timp ce candidatul USR, Teodora Alexandra Desagă, a luat 36,15%.

În ceea ce privește orașul Chiajna, aici primar este Mircea Minea, de la PNL, iar viceprimar este Constantin Dumitru, tot de la PNL. La alegerile locale din data de 9 iunie 2024, Mircea Minea a obținut 42,03% din voturi, în timp ce candidatul PSD a luat 12,1% din voturi. Împreună, aceste voturi reprezintă mai mult decât 50% din sufragiile electoratului local, în condițiile în care candidatul USR, Bogdan Tucmeanu, a luat 26,33%.

Înfierează Mogoșoaia pentru că are un proiect de dezvoltare

Este, așadar, mai mult decât interesant modul în care Cătălin Drulă încearcă să câștige voturi la București, făcând o campanie anti-PSD și PNL în Ilfov. Iar candidatul USR nu se rezumă doar la cele trei localități, ci o atinge și pe a patra. Conform postării citate, „sunt și localități mai puțin agresate încă, precum Mogoșoaia, dar și acolo presiunile rechinilor sunt mari (vezi halucinantul Sector Zero, care ar distruge exact ideea de Centură Verde) și infrastructura edilitară e în urmă”.

Candidatul progresist la Primăria Capitalei este deranjat, astfel, că o comună din Ilfov intenționează să se dezvolte economic și administrativ. Acest „Sector Zero” este un proiect aflat în consultare publică pe site-ul Primăriei Mogoșoaia, și care prevede zone cu spații rezervate, pe care se vor construi obiective pentru sănătate, învățământ și cercetare, zone rezidențiale, zone industriale pentru atragerea investițiilor. Sectorul Zero este o «biblie urbanistică» – se creează un cadru bine organizat astfel încât să fie respectate toate regulile urbanistice, se pregătesc parcelele pentru a fi compatibile cu urbanizarea și apoi prin PUZ se aprobă toate reglementările pentru ca zona să fie dezvoltată sustenabil”.

Conform sursei citate, acest proiect ar urma să aducă cetățenilor din Mogoșoaia beneficii concrete, cum ar fi „școală, grădinițe, spital, zone de agrement, locuri de muncă, venituri mai mari pentru mogoșoieni datorită creșterii economice din zonă, scăderea taxelor sau a tarifelor pentru unele servicii”. „Milioane de euro la bugetul primăriei ceea ce va oferi administrației locale o putere financiară mult mai mare și nu va mai sta cu «mâna întinsă» la Guvern”, se mai arată în comunicarea de pe site-ul primăriei.

Și aici, Drulă atacă un fief liberal. Primarul comunei Mogoșoaia este Florin Răducu Covaci, iar viceprimar este Alina Cătălin, ambii de la PNL. La alegerile locale de anul trecut, Covaci a obținut 64,52% din voturi, în timp ce candidatul USR, Ionuț Vasile, a luat 21,21%.

Promisiuni care nu au nicio legătură cu atribuțiile primarului Capitalei

Cătălin Drulă nu se mulțumește doar să atace conducerile acestor primării, ci susține că are o soluție. Mai exact, candidatul la Primăria Capitalei propune desființarea județului Ilfov și a localităților componente. Pe principiul „ce nu controlăm desființăm”, Drulă arată că „singura soluție este să integrăm metropola. Împărțirea ceaușistă, definitivată administrativ după Revoluție în interesul clanurilor imobiliare, sub numele de județul Ilfov nu are sens și dezvoltare coerentă. Avem nevoie de o singură metropolă cu transport cu trenuri urbane, linii de tramvai și metrou extinse, autobuze STB cu culoare dedicate, drumuri radiale. Și, mai ales, un urbanism cu gândul la oameni și nevoile lor: grădinițe, școli, parcuri, locuri de joacă. Bucureștiul și localitățile din jur trebuie să fie împreună, pe drumul onest”.

Desființarea județului Ilfov nu este, însă, o chestiune care să stea în pixul primarului Capitalei sau al vreunui alt primar. Conform articolului 3 din Constituția României, „Teritoriul României este inalienabil. (…) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe”. Este, așadar, o decizie de rang constituțional, care aparține de drept Parlamentului, și nu Primăriei Capitalei. Iar, în acest sens, trebuie să fie consultată atât populația Capitalei, pe de o parte, cât și populația din județul Ilfov, respectiv din localitățile component ale acestui județ.

Mai mult, Drulă promite trenuri urbane în București și Ilfov, cu toate că aceasta este prerogativa Ministerului Transporturilor. Tot a Ministerului Transporturilor este competența și în ceea ce privește extinderea metroului în alt județ.