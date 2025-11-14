Ciolacu, atac dur la adresa lui Bolojan: „A confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României”

Aceste afirmații au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate la Antena 3, unde Ciolacu a descris starea economiei românești ca fiind într-un „blocaj total”.

Marcel Ciolacu a criticat în termeni aspri stilul de conducere al actualului premier, afirmând că Ilie Bolojan își tratează mandatul ca pe o misiune cu caracter providențial și încearcă să transfere responsabilitatea pentru impasul economic. Într-o emisiune televizată, fostul premier a declarat că Bolojan „a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”.

Fostul șef al guvernului a argumentat că adevărata vulnerabilitate a țării nu este deficitul bugetar, ci cel comercial, iar administrația curentă pare să fie în „căutarea unui vinovat de serviciu” pentru a devia atenția. „Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a căutat un vinovat de serviciu, adică eu”, a mai subliniat Marcel Ciolacu.

În contrast, Ciolacu a evocat perioada mandatului său, susținând că România a beneficiat atunci de investiții record, estimate la aproximativ 120 de miliarde de euro, în timp ce guvernul actual ar fi adus țara „în pragul unei crize economice și sociale”.

Unul dintre principalele reproșuri formulate de Ciolacu se referă la creșterea costului carburanților și la inflația care a atins două cifre. „Motorina a ajuns la 8 lei, iar inflația la 10%. Dacă acest lucru s-ar fi petrecut în mandatul meu, probabil m-ar fi incendiat în Piața Victoriei”, a declarat el, acuzând existența unor standarde diferite în evaluarea performanțelor guvernamentale.

În același timp, liderul social-democrat a criticat ceea ce el consideră a fi o confuzie între conceptul de „reformă” și „disponibilizări în masă”, acuzând actuala putere de blocarea unor programe vitale destinate IMM-urilor și altor sectoare economice vulnerabile.

Aceste declarații se înscriu în contextul competiției electorale în care Marcel Ciolacu îl are drept contracandidat pe antreprenorul Mihai Răzvan Moraru, susținut de alianța USR-PNL, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Disputa electorală locală scoate în evidență tensiunile tot mai accentuate de pe scena politică națională, unde discursurile se axează pe chestiuni economice și atacuri reciproce.

(sursa: Mediafax)