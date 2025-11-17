Sprijin surpriză: Ciprian Ciucu a primit susținerea REPER! Front comun împotriva „extremiștilor” și a „mafiei urbane”

Protocolul vizează atât campania electorală, cât și colaborarea ulterioară, după ce Ciucu va fi ales primar general.

„Partidul REPER a făcut o figură foarte bună la alegerile locale de anul trecut și îmi doresc o colaborare de acum înainte, pe un termen mai lung. Mă bazez pe acest partid și pe membrii lui, pentru că sunt zone pe care le acoperă foarte bine, au competențe în domenii care sunt complementare mie și echipei mele. Le mulțumesc foarte mult pentru că au ales să-mi susțină campania, să mă susțină în aceste alegeri și să colaborăm pe o perioadă lungă de timp”, a declarat Ciprian Ciucu.

În conferința de presă dedicată anunțării susținerii REPER pentru Ciucu, vicepreședinții REPER Simina Tulbure și Iulian Hatmanu au subliniat că decizia partidului este una strategică, bazată pe valori democratice ferme și pe nevoia unui candidat cu experiență administrativă reală. „E foarte important să avem un candidat care se va lupta cu mafia urbană, un candidat competent. Pentru Partidul REPER competența este foarte importantă. Și știți ce mai e important? Să nu lăsăm pe mâna extremiștilor nici Bucureștiul și nici România. Partidul REPER s-a angajat să-l susțină pe Ciprian Ciucu – un candidat ferm, un candidat integru și un om serios”, a afirmat Simina Tulbure.

În prezent, REPER este reprezentat în Consiliul General al Municipiului București de 4 consilieri generali, după ce la alegerile locale din iunie 2024 a obținut peste 7% din voturi. Deși unele speculații din spațiul public indicau o posibilă susținere pentru Cătălin Drulă, REPER a ales varianta Ciprian Ciucu – candidatul cel mai bine plasat în zona de centru-dreapta și singurul considerat capabil să blocheze atât rețelele de influență care controlează urbanismul ilegal, cât și riscul unei ascensiuni extremiste în București.

Ciucu a caracterizat sprijinul REPER drept „o primă coagulare a centrului”, anunțând că urmează un proiect politic și administrativ mai amplu, construit în jurul competenței, integrității și respingerii radicalismului în Capitală.

