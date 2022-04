Cîțu a “zburat”. Gheorghe Flutur, președinte interimar. Nicolae Ciucă se încălzește pentru 10 aprilie

Paradoxal, Florin Cîțu a câștigat, în 25 septembrie 2021, șefia PNL, cu un mesaj anti-PSD. Sâmbătă, 2 aprilie 2022, Florin Cîțu și-a dat demisia de la șefia partidului, după ce mai multe organizații l-au acuzat că periclitează, prin acțiunile sale politice, parteneriatul de guvernare dintre PSD șI PNL.

Cîțu a plecat de la conducerea PNL la numai o zi după ce a împlinit vârsta de 50 de ani, anunțul demisiei fiind făcut prin intermediul presei.

Până miercuri - moțiunile, până vineri – dezbaterile

Ieri, liberalii s-au reunit într-o ședință a Biroului Politic Național, au luat act de demisiile lui Florin Cîțu și a secretarului general ales la Congresul din 25 septembrie, Dan Vîlceanu, și au stabilit, prin vot, o nouă conducere interimară. Astfel, președintele interimar a fost ales liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, în timp ce ministrul de Interne, Lucian Bode, a preluat secretariatul general.

Apoi, liberalii au decis să organizeze, fulger, un congres extraordinar, pentru data de 10 aprilie, adică duminica aceasta, în cadrul căruia să-și aleagă un nou președinte. Potrivit lui Gheorghe Flutur, depunerea moțiunilor va expira miercuri, la ora 18.00, iar, până vineri, la ora 22.00, aceste moțiuni trebuie dezbătute în filiale.

Premierul nu a decis “încă” dacă va candida

Nimeni nu neagă că această mișcare politică inedită are ca scop alegerea premierului Nicolae Ciucă în funcția de președinte al Partidului. Însă Ciucă a precizat, ieri, că încă nu a luat decizia de a candida, însă că se va gândi la acest lucru în zilele care urmează.

Problema PNL este că, în cazul foarte probabil în care Nicolae Ciucă va fi singurul candidat, va trebui adoptată o nouă derogare de la Statul partidului. A patra, de la reînființarea formațiunii, deoarece nu atre vechimea de cinci ani în partid, Așa s-a întâmplat cu Theodor Stolojan, la fel au făcut și cu Klaus Iohannis, iar, anul trecut, cu Florin Cîțu.

Avocatul Adrian Toni Neacșu: Va urma o nouă alegere nestaturară

La articolul 119 din acest Statut al PNL, se prevede faptul că „orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă are o vechime în partid de cel puţin 5 ani”. Această vechime de minimum cinci ani trebuie să existe la data depunerii moțiunii. Iar Florin Cîțu, ales în 25 septembrie 2021, și-a depus adeziunea pentru a deveni membru al PNL 10 septembrie 2016. Când și-a depus candidature, nu avea 5 ani vechime.

Avocatul Adrian Toni Neacșu precizează că “Nicolae Ciucă, care are doar un an și șase luni vechime (e membru PNL din octombrie 2020), va fi ales la fel de nestatutar, evident în baza aceleiași derogări abuzive care au făcut posibile și președințiile lui Theodor Stolojan ori Klaus Iohannis. Cum am spus-o și când a fost vorba despre domnul Florin Cîțu, derogările se pot da doar pentru funcțiile prevăzute în Regulamentul carierei politice (care nu există), nu și pentru funcțiile pentru care vechimea minimă este prevăzută doar în Statutul partidului”.