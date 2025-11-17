Liderii coaliției se reunesc luni seara pentru o decizie în privința pensiilor magistraților

„Ne întâlnim pe seară să luăm o decizie în privința reformei pensiilor magistraților”, afirmă pentru MEDIAFAX surse politice din coaliția de guvernare.

Președintele României, Nicușor Dan, spunea duminică, la România TV, că pensiile magistraților trebuie reduse și vârsta de pensionare trebuie crescută, subliniind că situația actuală nu este normală.

„Cred că toată lumea este de acord că trebuie să scădem pensiile magistraților. Întrebarea este cu cât? Și trebuie să creștem vârsta de pensionare. Întrebarea este cât de graduală să fie trecerea asta. Pe scurt, este o discuție tehnică. E un dialog care trebuia să se creeze mai devreme”, preciza Nicușor Dan.

Referindu-se la jalonul PNRR privind pensiile speciale, Nicușor Dan a spus că există un anumit grad de flexibilitate din partea Comisiei Europene.

„Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuțiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă și de control de constituționalitate și trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de niște etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a menționat președintele.

Premierul a anunțat vineri că o decizie privind noul proiect al pensiilor magistraților va fi luată până marți în cadrul coaliției. Ilie Bolojan a mai spus, în cadrul unui interviu acordat Radio Europa Liberă, că buna credință a membrilor CSM se va vedea în viteza cu care vor analiza noul proiect.

„Săptămâna viitoare vom repune proiectul (…) în prima parte a săptămânii ca să existe o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne dea un aviz (…) Buna credință se va vedea în termenul în care se va da avizul”, a explicat premierul Ilie Bolojan, adăugând că „dacă facem asta până pe data de 28 nu mai avem probleme de pierderea banilor, cel puțin nu în totalitate”.

